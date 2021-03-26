Людям, які живуть з ВІЛ, вакцини проти коронавірусу дають ті ж переваги, що і всім, – профілактику важкого перебігу COVID-19 і потенційне зниження ризику передачі вірусу. Оскільки у пацієнтів з ВІЛ імунна система ослаблена і коронавірус часто протікає у важкій формі з ускладненнями, вони особливо потребують вакцинації.

Вакцинація проти COVID-19 людей з ВІЛ

Спочатку в дослідженнях вакцин від COVID-19 обмежували набір учасників, але коли перші результати показали, що вони безпечні, люди з ВІЛ почали брати участь в дослідженнях.

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У США ВІЛ-інфіковані входять в групу людей з супутніми захворюваннями та можуть отримати вакцину. Але поки вони тільки включені в клінічні випробування, тому дані про безпеку вакцин недоступні. За даними Британської асоціації з ВІЛ, вакцина здатна викликати слабшу відповідь у людей з ВІЛ, але навіть за таких умов може бути ефективною.

Якщо у людини немає важкої алергічної реакції на компоненти вакцини та користь перевищує потенційні ризики, можна зробити щеплення.

В Україні людей з ВІЛ ще не вакцинують, бо AstraZeneca ще не закінчила дослідження безпечності вакцини для цих осіб.

Як не захворіти на коронавірус людям з ВІЛ

Імунна система ВІЛ-позитивних пацієнтів ослаблена і не може забезпечити адекватний захист організму від інфекцій. Тому люди, які живуть з ВІЛ, особливо ті, у кого прогресує або погано контролюється інфекція, мають бути обережними та зважати на рекомендації з профілактики коронавірусу.

Навіть якщо людина зробить щеплення, немає гарантії, що він не захворіє на коронавірусну інфекцію. Тому людям з ВІЛ, як і всім після вакцинації, потрібно продовжувати дотримуватися профілактичних заходів: