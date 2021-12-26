Чи можна людям з ВІЛ займатися сексом і мати дітей

Безліч людей досі переконані, що ВІЛ-статус це фактично крапка на звичайному житті. Але насправді життя продовжується і мало чим відрізняється від буденності "здорової" людини.

Зокрема життя Жанетти Матвейко змінилося навіть в кращу сторону. В інтерв'ю 24 каналу вона поділилась своїм досвідом та спростувала популярні міфи про ВІЛ-інфікованих.

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Чи можна людям з ВІЛ займатися сексом

Звісно, ВІЛ не є перегородою для статевих стосунків. Як жартує Жанетта, "сексом ВІЛ-позитивним треба займатися вдвічі більше". Головне правило – попередити про свій статус партнера та використовувати презерватив.

Жінкам і чоловікам ВІЛ-позитивним можна і треба займатися сексом, але перед тим потрібно попередити партнера про те, що це можливо лише з презервативами. Я раджу бути чесними у стосунках,

– розповіла Жанетта.

ВІЛ-позитивні люди народжують здорових дітей

Жінка наголосила на тому, що ВІЛ-позитивні люди народжують здорових дітей. Але для цього необхідний контроль, зокрема прийом АРТ-терапії.

Коли тато або мама приймають АРТ-терапію дитина народжується і стоїть на обліку в інфекційному контролі 28 днів. Йому або їй дають АРТ-терапію для профілактики. Ця дитинку потім знімають з обліку. Вона цілком здорова і має право на життя, на здоров'ячко і так далі,

– поділилася Жанетта.

Вірус імунодефіциту людини не обирає, кого інфікувати й заразитися може кожен. Але пам'ятайте, що ВІЛ та СНІД – це не вирок. Дбаючи про своє здоров'я і приймаючи терапію за призначенням лікарів, з цими хворобами можна прожити довге і щасливе життя.

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