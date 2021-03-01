Чи можна носити кольорові лінзи: наскільки це безпечно для очей
Кольорові лінзи, які називають також декоративними або костюмними, – це лінзи, які змінюють зовнішній вигляд очей. Вони можуть "перефарбувати" вашу райдужку, скорегувати форму і розмір зіниць, додати якийсь малюнок або навіть змінити вигляд всього ока.
Джерело:FDA
Що треба знати про кольорові лінзи
Щоб правильно підібрати лінзи, зверніться до офтальмолога. Фахівець допоможе підібрати відповідний бренд, розмір лінз і оцінити, як ваші очі на них реагують.
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Неправильна посадка лінз може призвести до серйозних пошкоджень і навіть розвитку сліпоти. За кордоном костюмні лінзи вважаються медичними виробами та вимагають обов'язкового рецепта, незалежно від того, коригують вони зір чи ні. Не варто купувати лінзи на блошиних ринках і в косплей-магазинах, це небезпечно. Самі лінзи можна купити в оптиці або в інтернет-магазині (звірившись з рецептом лікаря).
Неправильно підібрані за розміром лінзи можуть викликати потертість або виразку рогівки. Костюмні лінзи також можуть пропускати менше кисню в очі, тому що пігменти, використовувані для додавання кольору, роблять лінзу менш повітропроникною, що призводить до виникнення дискомфорту і почервоніння.
Зверніть увагу на коефіцієнт проникнення кисню у лінз, у нього досить великий розкид: для комфортного носіння значення цього коефіцієнта повинно бути 80-130 одиниць.
Небезпека кольорових лінз
Правильно підібрані кольорові лінзи безпечні, вони не псують зір і не призводять до травм очей, якщо дотримуватися правил носіння та догляду.
Костюмні лінзи носять практично так само, як звичайні контактні, вони навіть бувають з діоптріями. Єдина різниця – це сам колір. Якщо ви звикли носити контактні лінзи, то у вас не має виникнути проблем з носінням кольорових. Деяким людям кольорові лінзи здаються менш зручними, тому що вони можуть бути трохи товщі, але зазвичай різниця незначна.
Якщо ваші костюмні лінзи щільні й повністю закривають зіницю, краще не надягайте їх для виходу на вулицю, особливо в темний час: лінзи можуть обмежити вашу здатність бачити транспорт, людей та інші перешкоди. Носіть такі лінзи в добре освітлених безпечних місцях.
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