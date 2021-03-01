Кольорові лінзи, які називають також декоративними або костюмними, – це лінзи, які змінюють зовнішній вигляд очей. Вони можуть "перефарбувати" вашу райдужку, скорегувати форму і розмір зіниць, додати якийсь малюнок або навіть змінити вигляд всього ока.

Що треба знати про кольорові лінзи

Щоб правильно підібрати лінзи, зверніться до офтальмолога. Фахівець допоможе підібрати відповідний бренд, розмір лінз і оцінити, як ваші очі на них реагують.

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Неправильна посадка лінз може призвести до серйозних пошкоджень і навіть розвитку сліпоти. За кордоном костюмні лінзи вважаються медичними виробами та вимагають обов'язкового рецепта, незалежно від того, коригують вони зір чи ні. Не варто купувати лінзи на блошиних ринках і в косплей-магазинах, це небезпечно. Самі лінзи можна купити в оптиці або в інтернет-магазині (звірившись з рецептом лікаря).

Неправильно підібрані за розміром лінзи можуть викликати потертість або виразку рогівки. Костюмні лінзи також можуть пропускати менше кисню в очі, тому що пігменти, використовувані для додавання кольору, роблять лінзу менш повітропроникною, що призводить до виникнення дискомфорту і почервоніння.

Зверніть увагу на коефіцієнт проникнення кисню у лінз, у нього досить великий розкид: для комфортного носіння значення цього коефіцієнта повинно бути 80-130 одиниць.

Небезпека кольорових лінз

Правильно підібрані кольорові лінзи безпечні, вони не псують зір і не призводять до травм очей, якщо дотримуватися правил носіння та догляду.

Костюмні лінзи носять практично так само, як звичайні контактні, вони навіть бувають з діоптріями. Єдина різниця – це сам колір. Якщо ви звикли носити контактні лінзи, то у вас не має виникнути проблем з носінням кольорових. Деяким людям кольорові лінзи здаються менш зручними, тому що вони можуть бути трохи товщі, але зазвичай різниця незначна.

Якщо ваші костюмні лінзи щільні й повністю закривають зіницю, краще не надягайте їх для виходу на вулицю, особливо в темний час: лінзи можуть обмежити вашу здатність бачити транспорт, людей та інші перешкоди. Носіть такі лінзи в добре освітлених безпечних місцях.