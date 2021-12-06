При появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. Потрібно детально розповісти лікарю про свої симптоми і як вони розвивалися.

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Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного,

– розповіла лікарка-анестезіолог Дарія Сімчук.

Як лікують таких пацієнтів

Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

При появі перших симптомів ГРВІ, грипу чи коронавірусу обов’язково зверніться до лікаря. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском та сатурацією кисню. Розповідайте детально про перебіг хвороби.

Лікар врахує клінічні дані, супутні захворювання та ризики й прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування.

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