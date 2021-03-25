Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час ефіру одного з українських телеканалів повідомив, що нова вакцина CoronaVac буде розповсюджуватися аналогічно до попередньої – Covishield.

Немчінов зазначив, що будь-які інші вакцини, які будуть чи в рамках ініціативи COVAX, чи в рамках двосторонніх контактів, будуть розповсюджуватися відповідно до плану вакцинації.

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"Теоретично щеплювання має бути однаковими препаратами"

Також лікар-інфекціоніст Світлана Гук відповіла, що наразі невідомо, чи можна замінити вакцину Covishield на CoronaVac під час введення другої дози, якщо першої не вистачить.

Зараз у світі тільки проводять дослідження вакцинації та ревакцинації першої та другої дози вакцин. Ніхто не може сказати, що так можна робити, а з іншого боку, ніхто не скаже, що не можна,

– сказала Гук.

За її словами, щоб дізнатися це, потрібні результати досліджень, адже ці препарати "виготовлені не однаково, вони можуть мати різні точки прикладання".

Лікар наголосила, що введення різних вакцин під час першої дози та другої не задовільне з технічного погляду, тому теоретично щепленння має бути однаковими препаратами.