Чи можна підхопити коронавірус в басейні: нові дані

Хороші новини для любителів плавання: заразитися коронавірусом в басейні практично неможливо, оскільки хлор, який міститься у воді, ефективно інактивує патоген. Але це не означає, що при вході в басейн можна відразу знімати маску.

Ефективність хлорування води

Цей доступний спосіб дезінфекції та окислення органічних домішок у воді десятиліттями застосовується в усьому світі. Його не можна назвати на 100% ефективним, оскільки періодично в громадських басейнах виникають спалахи інфекцій, включаючи гепатит A і норовіруси, які можуть передаватися фекально-оральним шляхом. Як правило, подібні випадки пов'язують з поганим підтриманням необхідного рівня хлору в воді.

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Група вчених з Великобританії вирішила перевірити, чи може коронавірус поширюватися серед плавців в басейні. Дослідження було проведено у зв'язку з тим, що влада країни прийняла рішення заборонити відвідування громадських басейнів у зв'язку з ростом захворюваності.

Оскільки SARS-CoV-2 з'явився тільки в кінці 2019 року, інактивація вірусу хлорованою водою ще не була продемонстрована безпосередньо,

– повідомили дослідники.

Хлор повністю знищує SARS-CoV-2

Вчені зібрали проби води в декількох басейнах Лондона і змішали їх з культурами SARS-Cov-2. Хлор знищив майже 100% частинок патогену, і майже ні в одному зі зразків не залишилося його слідів. Виняток становив один зразок, в якому рівень хлору виявився нижче затверджених стандартів. Але навіть в цьому випадку були виявлені тільки сліди часток, заразність яких зменшилася в десятки разів.

Автори дослідження зробили висновок, що всі любителі плавання можуть спокійно відвідувати громадські басейни, оскільки ймовірність зараження в хлорованій воді зводиться до нуля.

Однак плавці повинні продовжувати дотримуватися рекомендованих правил дистанціювання як у воді, так і поза нею,

– наголосили науковці.