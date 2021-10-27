Відповідних досліджень щодо CoronaVac немає

Очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня розповів, що такими є рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

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Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, ми дозволили поєднувати певні вакцини проти COVID-19,

– розповів Ляшко.

Можна комбінувати мРНК-вакцини

Наприклад, якщо перше щеплення ви отримали препаратом Moderna, то другу дозу можна колоти Pfizer або навпаки.

Якщо перша доза AstraZeneca, для другої дози вже можна використати мРНК-вакцину – Moderna або Pfizer.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після CoronaVac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується, але певні дослідження проводяться”.

Міністр запевнив, що люди, які отримали дві дози вакцин за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

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У якому випадку можна міксувати COVID-вакцини та які саме

Якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

Якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні дефіцит вакцини, від тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

Увага! Без необхідності вакцини не змішуватимуть. Тобто якщо перше щеплення людина отримала препаратом Pfizer, то друге щеплення виконуватиметься цим самим препаратом. Якщо у щепленого препаратом AstraZeneca не буде ніяких проблем і вакцина в країні буде в достатній кількості, то друге щеплення також робитимуть препаратом AstraZeneca.

До слова, наразі також немає даних про комбінування COVID-вакцини виробництва Johnson&Johnson. Наразі з'явилися нові дані про те, чому необхідно вводити бустерну дозу, але вже іншими препаратом.

Зокрема, у ході досліджень, найкращі результати ефективності вакцинації були у людей, які отримали дозу препарату J&J, а потім ще одну – Moderna або Pfizer.​

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