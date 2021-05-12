У чому звинувачували ібупрофен

Автори дослідження нагадали, що на початку пандемії в науковому середовищі висловлювалися побоювання з приводу можливих ризиків приймання нестероїдних протизапальних засобів, зокрема, ібупрофену. Зокрема, існувала думка, що нестероїдні протизапальні засоби можуть підсилювати активність рецепторів АПФ2 в легенях, серці, нирках і кишківнику.

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Крім того, приймання жарознижувальних може перешкоджати своєчасній діагностиці COVID-19, оскільки ці засоби знімають один з головних симптомів – підвищену температуру.

Нове дослідження

Ця наукова дискусія стала поштовхом для численних досліджень, в ході яких учені намагалися підтвердити або спростувати можливий зв'язок приймання нестероїдних протизапальних засобів і тяжкості перебігу COVID-19.

Автори нового і найбільшого на сьогодні дослідження використовували дані британського ISARIC Clinical Characterization Protocol, що дозволило отримати інформацію про більш ніж 72 тисячах госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів. Це приблизно 60% від загального числа хворих, які проходили лікування в стаціонарах Великобританії з січня по серпень минулого року.

Безпечність НПЗП при COVID-19

Вчені проаналізували можливий зв'язок між впливом НПЗП з важкими наслідками COVID-19, включаючи госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії, потреба в кисні та штучної вентиляції легенів, ураження нирок і смертність.

Результати показали, що жоден з цих випадків не був пов'язаний з прийманням ібупрофену та інших нестероїдних протизапальних препаратів протягом двох тижнів до госпіталізації. Аналіз також не виявив підвищений ризик смертності серед пацієнтів, які приймали ці жарознижувальні.

Це дослідження доповнює кілька попередніх наглядових досліджень, більшість з яких підтвердили відсутність зв'язку між застосуванням НПЗП і тяжкістю COVID-19. Виходячи з цих даних лікарі не мають утримуватися від рекомендацій приймання нестероїдних протизапальних засобів або їх скасування для пацієнтів з COVID-19,

– наголосили автори дослідження.