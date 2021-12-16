Більшість вірусів недовго живе поза організмом людини, тому ризик передачі невеликий, але він все ж таки є. Краще не ділитися пляшкою з людьми, у яких може бути інфекція, наприклад, застуда, грип або ангіна.

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Що можна підчепити

Через слину передаються вірус простого герпесу першого типу, грипу, цитомегаловірус, риновірус, стрептококові бактерії, вірус Епштейна Барр.

Також при близькому контакті та обміні посудом передається коронавірус. Тому, якщо ви не впевнені, що людина здорова, то краще налити напій в окремий келих. Крім того, не потрібно ділитися будь-яким посудом, яким користуються в громадських місцях, завжди мийте чашки та столове приладдя, які збираєтеся піднести до рота, якщо хтось ще міг ними користуватися. Це особливо актуально під час пандемії коронавірусу.

Як безпечно користуватися посудом