Чи можна пити з однієї пляшки з іншими людьми
Джерело:Cleveland clinic
Якщо пити з однієї пляшки, є ризик через слину обмінятися вірусами чи мікробами та заразитися інфекційною хворобою. Особливо, якщо пити воду відразу один за одним, коли патогени ще залишаються на краю пляшки.
Більшість вірусів недовго живе поза організмом людини, тому ризик передачі невеликий, але він все ж таки є. Краще не ділитися пляшкою з людьми, у яких може бути інфекція, наприклад, застуда, грип або ангіна.
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Що можна підчепити
Через слину передаються вірус простого герпесу першого типу, грипу, цитомегаловірус, риновірус, стрептококові бактерії, вірус Епштейна Барр.
Також при близькому контакті та обміні посудом передається коронавірус. Тому, якщо ви не впевнені, що людина здорова, то краще налити напій в окремий келих. Крім того, не потрібно ділитися будь-яким посудом, яким користуються в громадських місцях, завжди мийте чашки та столове приладдя, які збираєтеся піднести до рота, якщо хтось ще міг ними користуватися. Це особливо актуально під час пандемії коронавірусу.
Як безпечно користуватися посудом
- після їжі мити тарілки у гарячій мильній воді або в посудомийній машині;
- ретельно мити руки водою з милом протягом 20 секунд до та після їжі та приготування страв – з рук мікроби можуть потрапити на посуд та продукти. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі з вмістом спирту не менше 60%;
- якщо посуд вже використовували для обробки сирих продуктів, наприклад, приготування фаршу, то перед повторним використанням його потрібно ретельно вимити з миючим засобом.