Як організм захищає нас від переїдання
Коли шлунок наповнюється їжею або водою, в ньому активуються рецептори розтягування, які передають сигнал про ситість в мозок.
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Крім того, відчуття наповнення шлунку змушує перестати їсти та не думати про їжу кілька годин. При переповненні шлунка їжа може піти далі по шлунково-кишковому тракту або наверх і викликати блювоту.
В яких випадках можлива смерть від переїдання
В поодиноких випадках відбувається розрив шлунка або стравоходу. Але у шлунку сильний кровообіг, тому розрив через розширення відбувається рідко, хоча є кілька зареєстрованих випадків. Наприклад, пацієнтка з анорексією померла, після того, як з'їла велику кількість винограду і гранатів.
Якщо відбувається розрив слизової оболонки шлунка, його кислотний вміст виливається в черевну порожнину. При цьому часто виникає внутрішня кровотеча. При переїданні людина може померти від перитоніту (запалення очеревини), сепсису або шоку. Якщо вчасно не провести операцію, це збільшує ризик смерті.