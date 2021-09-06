ГРВІ та коронавірус
Таку заяву зробив Ігор Кузін, головний санітарний лікар. Він зазначив, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19,
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Або навіть якщо ви вже отримали першу дозу і очікуєте на другу. За словами Кузіна, поєднувати вакцини від коронавірусу та сезонних хвороб в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій можна.
Однак треба дотримуватись інтервалу у 14 днів.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію".
Також він додав, що можна робити щеплення від грипу між першою дозою вакцини від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів.
Спалах хворих
Головний лікар країни також зазначив, що ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Однак сплеску хворих не передбачається.
Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується,
– заявив Кузін.
Що треба знати про ситуацію з коронавірусом в Україні
- За добу 5 вересня на COVID-19 захворіли 773 людини. Водночас 457 хворих одужали, а 18 – на жаль, померли. Найбільше нових випадків інфікування виявили у Києві.
- Щеплення проти вірусу отримали 41 787 людей.
- На початку вересня місцева влада Херсонщини заявляла, що в регіоні можуть посилити карантин. Зростання кількості хворих пов'язують з великим потоком людей з тимчасово окупованого Криму.
- Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук теж раніше повідомляв, що область стрімко наближається до помаранчевої зони карантину.
- Водночас в Умані зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шан.
- На Прикарпатті реанімаційне відділення лікарні переповнене пацієнтами. Медики кажуть, що симптоматика вірусу також змінилися.