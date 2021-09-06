ГРВІ та коронавірус

Таку заяву зробив Ігор Кузін, головний санітарний лікар. Він зазначив, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19,

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Або навіть якщо ви вже отримали першу дозу і очікуєте на другу. За словами Кузіна, поєднувати вакцини від коронавірусу та сезонних хвороб в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій можна.

Однак треба дотримуватись інтервалу у 14 днів.

Ігор Кузін – головний санлікар "Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію".

Також він додав, що можна робити щеплення від грипу між першою дозою вакцини від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів.

Увага! Раніше американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В.

Спалах хворих

Головний лікар країни також зазначив, що ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Однак сплеску хворих не передбачається.

Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується,

– заявив Кузін.

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