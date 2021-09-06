Чи можна поєднувати вакцини від ГРВІ та COVID-19: Кузін дав чітке пояснення
Джерело:ТСН
Цьогоріч сезонні хвороби в Україні поширюватимуться, як і торік. Однак, щоб уникнути зараження, українцям радять робити щеплення.
ГРВІ та коронавірус
Таку заяву зробив Ігор Кузін, головний санітарний лікар. Він зазначив, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19,
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Або навіть якщо ви вже отримали першу дозу і очікуєте на другу. За словами Кузіна, поєднувати вакцини від коронавірусу та сезонних хвороб в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій можна.
Однак треба дотримуватись інтервалу у 14 днів.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію".
Також він додав, що можна робити щеплення від грипу між першою дозою вакцини від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів.Увага! Раніше американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В.
Спалах хворих
Головний лікар країни також зазначив, що ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Однак сплеску хворих не передбачається.
Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується,
– заявив Кузін.
Що треба знати про ситуацію з коронавірусом в Україні
- За добу 5 вересня на COVID-19 захворіли 773 людини. Водночас 457 хворих одужали, а 18 – на жаль, померли. Найбільше нових випадків інфікування виявили у Києві.
- Щеплення проти вірусу отримали 41 787 людей.
- На початку вересня місцева влада Херсонщини заявляла, що в регіоні можуть посилити карантин. Зростання кількості хворих пов'язують з великим потоком людей з тимчасово окупованого Криму.
- Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук теж раніше повідомляв, що область стрімко наближається до помаранчевої зони карантину.
- Водночас в Умані зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шан.
- На Прикарпатті реанімаційне відділення лікарні переповнене пацієнтами. Медики кажуть, що симптоматика вірусу також змінилися.