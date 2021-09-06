Чи можна поєднувати вакцини від ГРВІ та COVID-19: Кузін дав чітке пояснення

Цьогоріч сезонні хвороби в Україні поширюватимуться, як і торік. Однак, щоб уникнути зараження, українцям радять робити щеплення.

ГРВІ та коронавірус

Таку заяву зробив Ігор Кузін, головний санітарний лікар. Він зазначив, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19,

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Або навіть якщо ви вже отримали першу дозу і очікуєте на другу. За словами Кузіна, поєднувати вакцини від коронавірусу та сезонних хвороб в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій можна.

Однак треба дотримуватись інтервалу у 14 днів.

Ігор Кузін – головний санлікар "Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію".

Також він додав, що можна робити щеплення від грипу між першою дозою вакцини від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів.

Спалах хворих

Раніше американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В.

Головний лікар країни також зазначив, що ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Однак сплеску хворих не передбачається.

Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується,

– заявив Кузін.

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