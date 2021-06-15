Дискусії про те, чи можна використовувати ліки після закінчення терміну придатності, ведуться давно. Є дослідження, які показують, що ліки залишаються стабільними протягом багатьох років і після закінчення терміну придатності.

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Ліки, в яких закінчився термін придатності

Експерти в США наполягають на тому, щоб виробники встановлювали термін придатності, а потім проводили довгострокові випробування та оновлювали дату після досліджень, якщо виявлялося, що препарат можна зберігати довше.

Проте Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) пише, що препарати з закінченим терміном придатності можуть бути менш ефективними або навіть більш небезпечними через можливі зміни хімічного складу.

На деяких можуть почати рости бактерії. Якщо в прострочених антибіотиків змінився хімічний склад, він може не впоратися з інфекцією, що призведе до погіршення стану, більш серйозних захворювань і стійкості до антибіотиків.

Краще дотримуватися зазначеного на упаковці терміну придатності й не ризикувати.

Що робити з простроченими ліками

Джерело: FDA

Змішати ліки з непривабливими речами: сміття, наповнювач для котячого туалету або кавова гуща. Це потрібно, щоб вуличні тварини випадково не з'їли їх.

Помістити суміш в герметичний поліетиленовий пакет.

Викинути в сміттєве відро.

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