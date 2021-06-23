Чи можна різко посивіти від стресу: нове дослідження

Людина дійсно може різко посивіти через стрес. Коли стан прийде в норму – волосся повернуть первинний колір. Але чим старша людина, тим менше шансів, що процес звернеться назад.

Зазвичай волосся сивіє з віком, але є дані про сивину, яка пов'язана з пережитим стресом. Докази цього почали з'являтися лише недавно, оскільки відстежити зв'язок стресу з втратою пігментації дуже складно.

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Відомо лише, що за один день змінити колір волосся не можна. Піднявшись з фолікулів, воно лише твердне, зберігаючи в собі хімічний "літопис" всього, що відбувалося з ним і організмом в процесі росту.

Нове дослідження

У дослідженні брали участь 14 добровольців, які регулярно ведуть щоденники. Вони могли оцінити рівень пережитого стресу на кожному тижні вивченого вченими періоді.

Волонтери надали для аналізу своє волосся. Біологи розділили їх на шматочки довжиною 50 мікрометрів – приблизно на стільки волосся виростає за годину. Так вчені змогли виміряти інтенсивність пігментації в конкретний час.

Від стресу можна посивіти

Виявилося, чим вищий рівень стресу у людини, тим менше пігменту у волоссі. У деяких добровольців його кількість приходила в норму, коли життєва ситуація стабілізувалася.

З віком волосся відновлювало свій колір все рідше. Це пов'язано з біологічними факторами.

Не думаю, що зниження стресу у 70-річного, сивого вже багато років чоловіка, допоможе волоссю потемніти. Або що стрес буде настільки сильним, що десятирічна дитина зможе посивіти,

– розповів один з авторів дослідження.

Базовою причиною втрати пігментації вчені назвали дисфункцію мітохондрій в клітинах фолікул – волосяних цибулин.