Чи можна робити операцію при коронавірусі

Вчені прийшли до висновку, що у випадку виявлення коронавірусу, операцію потрібно перенести. Й щонайменше на 7 тижнів.

Інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 збільшує ризик смертності. І хоч міжнародні керівні принципи рекомендують відкласти операцію для пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19, існує мало доказів того, що цю відстрочку практикують у лікарнях.

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Більш ніж 15 000 хірургів провели міжнародне багатоцентрове дослідження, яке охоплювало 140 231 пацієнта у 1 674 лікарнях в 116 країнах. Ці пацієнти перенесли операції в жовтні 2020 року.

Пацієнти, які інфікувалися SARS-CoV-2 після операції, були виключені з дослідження. Первинним критерієм оцінки була 30-денна післяопераційна смерть.

Результати дослідження

Час від постановки діагнозу SARS-CoV-2 до операції становив 0 – 2 тижні у 1 144 (0,8%) пацієнтів, 3 – 4 тижні у 461 (0,3%) пацієнта, 5 – 6 тижнів у 327 (0,2%) пацієнтів і 7 тижнів та більше у 1 205 (0,9%) пацієнтів.

У 137 590 (97,8%) пацієнтів не виявили коронавірус перед операцією.

Смертність серед пацієнтів без коронавірусу впродовж місяця після операції склала всього 1,5%.

Натомість серед пацієнтів з коронавірусом смертність становила:

У прооперованих через 0 – 2 тижні – 4,0%,

Через 3 – 4 тижні – 4,0%,

Через 5 – 6 тижнів – 3,6%,

Через 7 – 8 тижнів – 1,5%. Такий самий показник смертності у людей, які не хворіли на коронавірус під час операції.

Ці результати були однаковими для різних вікових груп, рівня фізичної підготовки пацієнтів, терміновості хірургічного втручання і його ступеня.

Після затримки в 7 тижнів або більше серед пацієнтів з тривалими симптомами COVID-19 смертність була вищою, ніж у людей, які вже позбулися симптомів або серед безсимптомних.

Вчені зауважили, що рішення щодо відстрочки операції слід приймати індивідуально для кожного пацієнта. Але при можливості радять оперувати людей через 7 тижнів після встановлення діагнозу COVID-19 й не оперувати пацієнтів, у яких ще не зникли симптоми хвороби.