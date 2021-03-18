Чи можна розлучати матерів з новонародженими при COVID-19: пояснення ВООЗ

У більшості країн при підтвердженому коронавірусі у породіллі або підозрі на інфекцію рекомендується негайна ізоляція дитини й вигодовування зцідженим молоком. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що цей захід може в буквальному сенсі вбити новонародженого.

Відлучення матерів від дітей

ВООЗ посилається на дослідження, яке опубліковане в журналі The Lancet, де підкреслюється величезна важливість забезпечення тісного контакту матері й дитини після народження, особливо для дітей, які народилися недоношеними або з недостатньою вагою.

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Ізоляція робить новонароджених схильними до підвищеного ризику ускладнень і летальних випадків, особливо в бідних країнах з високим рівнем дитячої смертності.

У глобальному опитуванні постачальників медичних послуг для новонароджених з 62 країн дві третини респондентів повідомили, що не дозволяють зараженим жінкам контактувати з дітьми, а чверть опитаних забороняє грудне вигодовування навіть матерям, у яких не підтверджений коронавірус.

Чому не можна ізолювати дітей від матерів

Постійний контакт "шкіра до шкіри" і грудне вигодовування може врятувати до 125 тисяч життів дітей навіть за умови, якщо у їхніх матерів підтверджений COVID-19, вважають фахівці ВООЗ. Дослідження показало, що перебування поруч з матір'ю знижує:

смертність недоношених дітей або з недостатньою вагою на 40%;

ймовірність гіпотермії – більш ніж на 70%;

ризик зараження небезпечними інфекціями – на 65%.

Експерти рекомендують дати можливість матерям з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього перебувати в одному приміщенні з дитиною після пологів, брати його на руки та годувати грудьми. Зрозуміло, при дотриманні всіх необхідних заходів профілактики – носити маску, мити руки та провітрювати приміщення.

Користь перевищує ризик

При цьому зберігається ризик зараження коронавірусом і навіть неонатальної смерті, проте в більшості випадків новонароджені переносять інфекцію легко або безсимптомно. За оцінками ВООЗ, ймовірність інфікування може призвести до менш ніж 2 тисячам смертей серед немовлят, однак переваги відмови від розриву контактів матері та дитини значно переважують ці ризики.

За останніми даними COVID-19 у вагітної жінки підвищує ймовірність передчасних пологів, тому турбота про недоношених дітей зараз важлива як ніколи.