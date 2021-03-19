Чи можна самостійно лікувати головний біль: неврологиня відповіла на популярні запитання

Наталя Зданевич – доцентка кафедри неврології і психіатрії фізичної реабілітації Київського медичного університету. За фахом – лікарка-психоневрологиня і психотерапевтка.

Про роботу психотерапевта, хвороби "від нервів", самолікування та небезпечні симптоми Зданевич розповіла в інтерв'ю.

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Про роботу невролога

Невролог це той, хто лікує "нервових" людей?

Невролог – це фахівець, який лікує тільки неврологічні захворювання. До них належать хвороби з ураженням нервової системи, які зрозумілі анатомічно.

Наприклад, під час інсульту можна побачити пошкодження головного мозку. Під час травми мозку – фізичне пошкодження нервової тканини. Під час остеохондрозу – фізичне пошкодження або подразнення корінців спинного мозку.

Спеціалізація невролога – виявити такі захворювання нервової системи органічного генезу і полікувати їх.

Що вас найбільше дратує у вашій роботі?

Якщо ти фахівець, особливо у психоневрології, то тебе не повинно нічого дратувати. До своїх пацієнтів потрібно ставитись із величезною любов'ю і прийняттям. Якщо вас щось дратуватиме у психоневрології, то це означає, що ви маєте якісь неопрацьовані психотравмувальні проблеми і їх треба розв'язувати.



Наталя Зданевич / Фото 24 каналу

А що найбільше подобається?

Подобається, коли ми отримуємо результат. Думаю, кожен лікар радітиме пацієнту, в якого покращилось здоров'я. Деяких хворих ми можемо вилікувати повністю, а деяким можемо допомогти в ослабленні симптомів.

Навіщо ви стукаєте під коліном?

Це запитання дійсно цікавить усіх людей. Вони заходять до невролога і чекають, що їх стукатимуть молоточком. Річ у тому, що в неврології є дуже важливими рефлекси, які виявляють під час клінічного огляду.

Такий огляд містить перевірку всіх рефлексів (від черепно-мозкових нервів до функціонування спинномозкових нервів). Після перевірки рефлексу, ми робимо висновок, чи він:

нормальний;

підвищений;

знижений;

викривлений.

Про хвороби та симптоми

Чи правда, що існують хвороби "від нервів"?

Це дуже відомий вислів, який часто використовують. Фахівець повинен диференціювати проблеми. Є така категорія захворювань як психосоматичні. Умовно можна сказати, що ці хвороби – від нервів.



Психосоматичні хвороби можна назвати "від нервів" / Фото Unsplash

До психосоматичних захворювань, наприклад, відноситься бронхіальна астма, захворювання серця, шлунка. Кожен орган має іннервацію, тому дивлячись на запитання широко, втручання невролога є бажаним.

Коли можна лікувати головний біль самостійно, а коли необхідно звертатись до спеціаліста?

Самому взагалі не варто нічого лікувати. Фахівець на те і спеціаліст: він довго навчається, потім проходить практику, має якийсь досвід.

Головний біль – це таке багатогранне явище, яке може виникнути при будь-якій патології (при онкологічних захворюваннях, інсультах, мігренях тощо). Тільки фахівець зможе сказати вам, що саме викликало біль і чи є це загрозливим для людини.

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Якщо головний біль є індикатором онкологічного захворювання, то це досить загрозливо для життя людини і потребує термінового втручання.

Чи можна постійно приймати знеболювальні препарати?

Якщо щось болить – можна купити препарат, випити таблетку і біль зникне. Але якщо ефекту немає, тоді обов'язково потрібно звертатись до лікаря.



Замість самолікування потрібно звертатись до спеціалістів / Фото Unsplash

Бувають різні ситуації, але потрібно завжди бути пильним до свого здоров'я. Є люди, які ігнорують симптоми і приходять на пізніх стадіях. Ми лікуємо їх, робимо все можливе, але це важко. На перших стадіях було б набагато легше.

Які хвороби пацієнти найчастіше собі приписують, хоч їх зовсім не мають?

Наша мета – розповісти людині після обстеження, чи є в неї захворювання, чи вона його собі надумала. Це залежить від того, чи має людина схильність до іпохондричного досвіду.

Наприклад, якщо людина побачила в дитинстві хвору бабусю, яка має проблеми з серцем, то з часом вона починає шукати в себе саме цю хворобу. Є певні алгоритми навченості. Вони приходять із дитинства і можуть реалізуватись в дорослому віці.

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Тоді люди впадають у тривожні стани. Вони лікуються, але на це потрібен час, навіть робота з психологом.

Якщо я постійно все забуваю, це вже початок хвороби Альцгеймера?

Якщо людина в молодому віці постійно щось забуває, то, перш за все, потрібно звернути увагу на таке явище як розсіяність. Є порушення пам'яті, а є порушення концентрації уваги. Часто люди плутають ці поняття.

Якщо студент має перевтому, він багато вчиться, то в певний виснажений момент починає розуміти, що не так добре запам'ятовує інформацію. А почувши про склероз та хворобу Альцгеймера, починає побоюватись цих захворювань.

Потрібно вивести людину зі стану вигорання і пам'ять відновиться. Я завжди кажу, що поки у вас не мине тривога і депресивний фон настрою, пам'ять буде не дуже доброю.

Який, на перший погляд, незначний симптом насправді є небезпечним?

Людям літнього віку, перш за все, потрібно звертати увагу на відмову мовлення, нерозуміння того, що відбувається і відмову роботи частин тіла. Це є передвісниками інсульту.

Головний біль з нудотою і блювотою зранку може свідчити про внутрішньочерепну гіпертензію. Тоді важливо обстежити головний мозок.