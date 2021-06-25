Чи можна самостійно побороти алкоголізм

При алкоголізмі часто виникає психологічна залежність, з якою людина не зможе впоратися без допомоги нарколога.

Крім того, в боротьбі з алкогольною залежністю використовують рецептурні ліки, які призначає тільки лікар, і психотерапію – сімейну, когнітивно-поведінкову, групову.

Також на тему: Які хвороби передаються через брудні руки

А кодування при лікуванні алкоголізму не допомагає. Але є дії, які хворий може зробити, щоб покращити ефективність в боротьбі з залежністю.

Що робити, щоб вилікувати алкоголізм

Щоб одужати, потрібно зосередитися на зміні звичок і здоровий спосіб життя.

Ось що можна зробити:

дати зрозуміти друзям і родині, що ви не вживаєте алкоголь , і попросити у них підтримки. Можливо, доведеться дистанціюватися від людей і ситуацій, які заважають одужати;

, і попросити у них підтримки. Можливо, доведеться дистанціюватися від людей і ситуацій, які заважають одужати; розвивати корисні звички . Хороший сон, регулярна фізична активність, управління стресом і правильне харчування часто полегшують процес одужання;

. Хороший сон, регулярна фізична активність, управління стресом і правильне харчування часто полегшують процес одужання; вибирати заняття, які не пов'язані з алкоголем. Можна прогулятися, зайнятися спортом, сходити в кіно, знайти нове хобі або повернутися до старого. Альтернатива алкоголю – малювання, настільні ігри, робота по дереву, гра на музичному інструменті та інші заняття.

Звичайно, не варто думати, що якщо починаєш займатися різьбленням по дереву, то відразу забуваєш про алкоголь. Тому тут важливо дотримуватися комплексний підхід, працювати з фахівцями та розуміти, навіщо це потрібно.