Чи можна щеплюватись різними вакцинами проти коронавірусу

Комбіноване застосування вакцин – це введення двох доз від різних вакцин в рамках однієї вакцинації. Наприклад, коли вводять першу дозу Pfizer, а другу дозу – вакцини AstraZeneca.

Такі поєднання можуть викликати сильніші імунні реакції, в порівнянні зі звичайною схемою введення.Тому вчені збирають дані про їхню ефективність та безпечність.

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Навіщо змішувати вакцини

Більшість вакцин проти коронавірусу створені у двох компонентах. Коли з'явилися перші дослідження їхньої ефективності, вчені припустили, що якщо замість двох однакових компонентів вводити дози двох різних вакцин, вони будуть стимулювати різні частини імунної системи або навчать її розпізнавати різні частини вірусу. Це може викликати сильнішу імунну відповідь.

Комбінація AstraZeneca з іншими вакцинами

У Великобританії запустили дослідний проєкт "Com-COV2", в якому змішують різні вакцини та перевіряють, як імунна система на них реагує. Одне з досліджень проєкту, яке ще не пройшло рецензування, показало, що комбінації вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca викликають вироблення високої концентрації антитіл, коли дози вводяться з інтервалом в чотири тижні. При цьому найвища активність антитіл і Т-лімфоцитів (клітин, які знищують віруси) спостерігається, коли спочатку вводять вакцину AstraZeneca, а потім Pfizer-BioNTech.

В іншому дослідженні 216 учасників спочатку ввели дозу AstraZeneca, потім другу від Moderna. Змішані вакцини викликали більший рівень антитіл і Т-клітин, в порівнянні з двома дозами вакцини Moderna.

Також в рамках проєкту "Com-COV2" плануються випробування по комбінаціям: AstraZeneca / Novavax, Pfizer-BioNTech / Moderna, Pfizer-BioNTech / Novavax.

В яких країнах змішують вакцини

Оскільки досліджень про те, як працюють комбінації різних вакцин мало, змішувати щеплення самостійно не рекомендується.

Хоча в деяких європейських країнах це вже можна зробити. Наприклад, у Франції та Німеччині літнім людям, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, рекомендується зробити друге щеплення іншою вакциною. У цих країнах AstraZeneca більше не рекомендується для літніх через рідкісні випадки тромбозів.

У Великобританії пацієнти можуть отримати другу дозу іншої вакцини, якщо вакцини, яку вони отримали перший раз, немає в наявності.