Чому не можна спати зі світлом

Темрява стимулює шишкоподібну залозу виробляти мелатонін, тому у вечірній час часто з'являється сонливість. Рівень гормону досягає піку в середині ночі, між 2 та 4 годинами, і поступово знижується до 8 – 9 ранку до денного рівня. Яскраве світло може блокувати вироблення мелатоніну, в результаті людина буде важче засинати та гірше спати.

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У нормі в нічному сні людини від чотирьох до шести циклів сну, кожен із яких триває від 70 до 120 хвилин. Світло в нічний час ускладнює зміну циклів сну. Це призводить до того, що людина часто прокидається і час глибоких стадій сну (вони найбільше відновлюють) скорочується.

Якщо штучного світла багато, то циркадний ритм може зміститися – аж до того, що людина спить вдень і не спить уночі. Через це порушується обмін речовин, збільшується вага, виникають проблеми з боку серцево-судинної системи.

Як правильно спати