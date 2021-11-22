Чи можна спати з ввімкнутим світлом
Джерело:Sleep foundation
Краще не треба, сон з увімкненим світлом порушує вироблення гормону мелатоніну, впливає на циркадний ритм і цикли сну, тому, щоб висипатися, вчені радять спати в темряві.
Чому не можна спати зі світлом
Темрява стимулює шишкоподібну залозу виробляти мелатонін, тому у вечірній час часто з'являється сонливість. Рівень гормону досягає піку в середині ночі, між 2 та 4 годинами, і поступово знижується до 8 – 9 ранку до денного рівня. Яскраве світло може блокувати вироблення мелатоніну, в результаті людина буде важче засинати та гірше спати.
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У нормі в нічному сні людини від чотирьох до шести циклів сну, кожен із яких триває від 70 до 120 хвилин. Світло в нічний час ускладнює зміну циклів сну. Це призводить до того, що людина часто прокидається і час глибоких стадій сну (вони найбільше відновлюють) скорочується.
Якщо штучного світла багато, то циркадний ритм може зміститися – аж до того, що людина спить вдень і не спить уночі. Через це порушується обмін речовин, збільшується вага, виникають проблеми з боку серцево-судинної системи.
Як правильно спати
- лягати спати і вставати в один і той же час щодня, у тому числі на вихідні;
- підтримувати комфортну температуру в кімнаті близько 15 – 22 °C. Крім того, у спальні має бути тихо та темно;
- прибрати зі спальні електронні пристрої, щоб не відволікатися на повідомлення та розслабитися наприкінці дня;
- не переїдати, не пити занадто багато кофеїну та алкоголю перед сном;
- бути активним протягом дня – це допоможе легше заснути.