Американські вчені розмірковують, чи справді штам Омікрон можна вважати "м'якшим" варіантом коронавірусу. Однак прихильники такої версії просто забувають про головний чинник.

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Довідка. Як зазначали медики, ризик госпіталізації або потрапляння у відділення інтенсивної терапії з Омікроном може бути на 80% нижчим від того, що спостерігали при Дельта-варіанті.

Однак у всьому світі з грудня захворюваність різко поповзла вгору, сфера охорони здоров'я зазнає навантаження – заражаються і щеплені, і перехворілі.

Вчені пояснили "м'якість" Омікрон-штаму

Одним з важливих чинників, яким слід керуватися при інтерпретації ступеня тяжкості Омікрону – це рівень імунітету населення.

"М'якість" нового штаму пояснюється саме сильнішим колективним імунітетом, а не властивостями самого вірусу,

– вважає Вільям Ханадж, доцент епідеміології з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Наприклад, після трьох попередніх хвиль Південна Африка повідомила про найнижчий щоденний показник випадків коронавірусу. Вважається, що ключовим моментом стали імунітет, набутий під час попередніх хвиль (особливо Дельта-штаму) та програма вакцинації.

"Так, Омікрон прийшов до Південної Африки, коли у неї був вищий показник імунітету, ніж за будь-якого попереднього варіанта SARS-CoV-2. Особливо серед людей, які зазнавали б найбільшого ризику важких результатів", – зазначили вчені.

Отже, сьогодні безліч людей, заражених Омікроном, володітимуть імунітетом до SARS-CoV-2 з таких причин:

тому, що більша частина населення має імунітет (внаслідок вакцинації або перенесеного COVID-19);

оскільки новий варіант легше обходить захист антитіл і частіше заражає перехворілих і щеплених.

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Висновки зробити складно

Тож посилення колективного імунітету ускладнює порівняння тяжкості попередніх штамів та Омікрону. Також очікується, що люди з набутим імунітетом зіштовхнуться із менш тяжкими наслідками недуги.

Омікрон vs Дельта: інші припущення

Лише в кількох роботах були спроби змоделювати тяжкість Омікрону в порівнянні з Дельтою для тих, хто не має імунітету.

З'ясувалося, що новий варіант приблизно на 75% частіше призводив до госпіталізації людини, яка не щепилась і не хворіла на коронавірус Covid-19.