Тому важливо вміти їх розрізняти, а найголовніше – позбутися від міфів навколо застудних захворювань.

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Чи можна застудитися через переохолодження

Один з найпопулярніших міфів – це те, що можна захворіти якщо переохолодитись. Однак переохолодження починається, коли температура тіла опускається нижче 35 градусів. Наслідки такого стану – обмороження і кома. Тож навряд чи це загрожує вам, якщо ви прогулялися холодного вечора.

Увага! Холод, сухе повітря і низька температура впливають на тимчасове зниження імунітету, через що людина стає більш вразливою до збудників ГРВІ. Однак викликає застуду не холод, а віруси.

Науково доведено, що між відчуттям холоду і станом імунної системи немає зв'язку: низькі температури не послаблюють її.

Чи можна застудитися на протязі

Це ще один типовий міф. Єдине, на що здатний спрямований потік холодного повітря – спричинити спазм м'язів і судин в конкретному місці тіла. Іноді це може призвести до болю і тимчасового обмеження рухливості.

Насправді регулярне провітрювання приміщення – одне з базових санітарних правил для зниження ризику ГРВІ. Якщо слизова оболонка пересушується, це дозволяє легше патогенам проникати в організм.

Звичайно, існують припущення, що холодне повітря теж може висушувати слизову носа, але у квартирі з нерегульованим центральним опаленням пересушити її набагато простіше.

Що таке застуда? Застуда – це застаріла назва для ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), яка дісталась нам у спадок з тих часів, коли причиною захворювання вважали охолодження тіла, а підвищену температуру сприймали як спробу організму "прогрітися" (насправді підвищується, щоб для полегшити роботу імунних клітин і стимулювати виробленню білків, що блокують розмноження вірусу).



Застуда чи ГРВІ – це інфекція верхніх дихальних шляхів, яка у 95% випадків виникає через віруси. Їх існує приблизно 200 підтипів. Причиною запалення можуть стати бактерії або грибки.



Передається застуда через предмети, немиті руки, при чханні та кашлі.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу