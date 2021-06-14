Чи можна стати донором крові після перенесеного коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я розпові, чи є обмеження на здавання крові через коронавірусну інфекцію COVID-19.
Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові. У МОЗ України повідомили, якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором.
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Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться в основному про легкі випадки без постковідних наслідків,
– заявили у МОЗ.
Чи можна стати донором крові після вакцинації
Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донором можна бути вже наступного дня.
"Головне, щоб ви добре почувалися", – додали у МОЗ.
Представники МОЗ наголосили, що донори є тими супергероями, які рятують мільйони життів, здаючи кров.
До слова, в Україні працює майже три сотні медичних закладів, де можна здати кров. Це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації і навіть з додатком Дія, без пред‘явлення паспорту.
Як підготуватися до здачі крові / інфографіка 24 каналу
Як часто можна здавати кров
У МОЗ повідомили, що кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок – не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів.
Як відновитися після здачі крові / інфографіка 24 каналу