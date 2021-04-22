В ході одного з найбільших досліджень цього питання експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань США зібрали інформацію про 35 000 вагітних, які пройшли через вакцинацію.

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Moderna і Pfizer безпечні для вагітних

Всі вони отримували ін'єкції препаратів від компанії Moderna або Pfizer на основі мРНК.

Після аналізу даних виявилося, що частота викиднів, мертвонароджень, ускладнень, родових дефектів і передчасних пологів серед вакцинованих жінок була точно такою ж, як і серед тих, хто ці щеплення не проводив.



Жодна з майбутніх мам, які отримали щеплення від Johnson & Johnson, у сферу уваги дослідників не потрапила. На цю мить ці ін'єкції вагітним не проводяться.

Прийняли рішення взяти паузу для того, щоб досліджувати кілька рідкісних випадків тромбозів. Американська Асоціація репродуктивної медицини у вівторок закликала прискорити темпи вакцинації серед вагітних, ця рекомендація була заснована на великому обсязі проаналізованої інформації.

Вакцинація вагітних проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ