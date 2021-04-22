Чи можна вагітним вакцинуватися проти коронавірусу

Препарати проти COVID-19 від компанії Pfizer і Moderna безпечні для використання під час вагітності. Ці уколи не збільшують ризик жінок зіткнутися з будь-якими ускладненнями, викиднями або мертвонародженням.
В ході одного з найбільших досліджень цього питання експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань США зібрали інформацію про 35 000 вагітних, які пройшли через вакцинацію.
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Moderna і Pfizer безпечні для вагітних
Всі вони отримували ін'єкції препаратів від компанії Moderna або Pfizer на основі мРНК.
Після аналізу даних виявилося, що частота викиднів, мертвонароджень, ускладнень, родових дефектів і передчасних пологів серед вакцинованих жінок була точно такою ж, як і серед тих, хто ці щеплення не проводив.
Жодна з майбутніх мам, які отримали щеплення від Johnson & Johnson, у сферу уваги дослідників не потрапила. На цю мить ці ін'єкції вагітним не проводяться.
Прийняли рішення взяти паузу для того, щоб досліджувати кілька рідкісних випадків тромбозів. Американська Асоціація репродуктивної медицини у вівторок закликала прискорити темпи вакцинації серед вагітних, ця рекомендація була заснована на великому обсязі проаналізованої інформації.
Вакцинація вагітних проти коронавірусу в Україні
Джерело: МОЗ
- вакцинацію вагітних рекомендують відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
- якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози рекомендують відтермінувати до часу після завершення вагітності;
- вакцинація вагітних медичних працівників, які віднесені до пріоритетної групи щодо проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику – користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних;
- жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.