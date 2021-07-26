Багато майбутніх мам вагаються, чи потрібно їм вакцинуватися проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я України наголосили, що вагітним потрібно вакцинуватися проти коронавірусу і це цілком безпечно.

До теми У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів

Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що клінічні дослідження підтверджують безпеку вакцинації для вагітних – серед щеплених майбутніх мам не виявили негативних наслідків. І вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини.

COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19,

– закликають у МОЗ.

У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних

Джерело: WHO SAGE

Вагітні мають більший ризик захворіти на тяжку форму коронавірусу, а сама хвороба збільшує ймовірність передчасних пологів. Окрім цього, новонароджені часто потребують інтенсивної терапії. Тож експерти заявили, що країни з обмеженим обсягом вакцин повинні вакцинувати майбутніх матерів у другу чергу:

після медперсоналу;

громадян похилого віку;

людей з хронічними хворобами.

Також оновили рекомендації й для годуючих матерів. Поки що в організації немає даних, що COVID-19 є для них більш небезпечним, ніж для інших категорій людей. Але експерти не рекомендують припиняти грудне вигодовування через вакцинацію.