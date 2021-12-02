При аутоімунних захворюваннях високий ризик заразитися коронавірусною інфекцією. Таким пацієнтам рекомендують щеплюватися, тому що небезпека тяжкого перебігу хвороби вища за потенційний ризик загострення аутоімунних хвороб.

Також на тему: Ось чому варто вакцинуватись: вагітні жінки помирають у 40 разів частіше через COVID-19

Автоімунні захворювання – що це? Аутоімунні захворювання – це захворювання пов'язані з порушенням функціонування імунної системи людини, яка починає сприймати власні тканини, як чужорідні, та пошкоджувати їх.

Дослідження вакцинації людей з автоімунними захворюваннями

Опитування 2860 дорослих із системними ревматичними захворюваннями, які отримали вакцину проти коронавірусу, показало, що ризик виникнення серйозних побічних ефектів після щеплення у них не вищий, ніж у загальній популяції. Але в клінічних випробуваннях люди з аутоімунними захворюваннями не брали участь і даних про їхню вакцинацію поки що мало, тому самі пацієнти ставляться до щеплення насторожено.

Чому існує пересторога

Частина пацієнтів з аутоімунними захворюваннями приймають імуносупресори для зняття симптомів хвороби. Ці препарати ослаблюють імунітет, і ефект від щеплення може бути ослаблений. Тому імуносупресори протипоказані протягом місяця до та після введення вакцини. Але скасовувати самостійно ліки не можна, це може зробити тільки лікар.

Коли варто вакцинуватись

Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату,

– радить МОЗ.

Найкраще робити щеплення під час ремісії або за низької активності захворювання. Чи вводити вакцину проти коронавірусу конкретного пацієнта, може вирішити тільки лікар після повної оцінки його стану.



Чому потрібно вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу