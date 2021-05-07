Чи можна вакцинуватись людям з хронічними захворюваннями: відповідь МОЗ

Багато людей, які мають супутні захворювання та патології, вагаються у питанні вакцинації проти коронавірусу. У МОЗ пояснили, що щеплення людей з хронічними хворобами може врятувати життя та полегшити перебіг COVID-19.

Чи варто вакцинуватись?

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що людям, які мають гіпертонію, діабет, астму, онко- або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит чи іншу хронічну хворобу вакцинуватися проти COVID-19 – можна і треба.

До теми Як вакцинуватися проти COVID-19 без декларації або в іншій області

Вакцина може захистити вас від зараження або суттєво полегшити перебіг хвороби, а також повернути вам легкість спілкування з людьми, без страху захворіти,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Що слід врахувати перед вакцинацією

Водночас у міністерстві радять перед вакцинацією проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням повідомити медичного працівника, який робить укол, про ваші хронічні захворювання.

Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або боїтеся, що стан вашого здоров'я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем,

– зазначили у МОЗ.

Протипоказання до всіх вакцин проти COVID-19:

тяжка алергія на один з компонентів вакцини,

температура тіла вище 38,5 °C,

вагітність (вакцинація може бути проведена для медичних працівниць).

від початку вакцинальної кампанії щеплено 821 770 людей, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).