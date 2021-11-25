Чи можна вакцинуватись при ментальних розладах: відповідь лікаря

Жодні психічні розлади не є протипоказом до вакцинації проти COVID-19. Ця група населення навпаки є групою ризику та потребує вакцинації.

Наявні психічні розлади та наслідки, пов'язані з COVID-19

Пацієнти з наявними психічними розладами, у випадку інфікування коронавірусом, можуть мати підвищений ризик важкої форми COVID-19.

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Останні дослідження

У метааналізі обсерваційних досліджень, що включали майже 1,5 мільйона пацієнтів з COVID-19, наявні психічні розлади, були пов'язані з підвищеним ризиком госпіталізації та смерті, пов'язаної з COVID-19.

Пацієнти з психотичними розладами або розладами настрою були в групі найвищого ризику.

Беата Надь – лікарка-психіатр “ Ці висновки підкреслюють важливість вакцинації SARS-CoV-2 для цієї вразливої групи населення, яка може бути менш поінформованою або мати обмежений доступ до допомоги ”.

У журналі The Lancet опубліковано дослідження, де вперше вдалося охопити на планетарному рівні, як вплинула пандемія на статистику таких захворювань, як великий депресивний розлад і тривожні розлади.

Пандемія спровокувала хвилю психічних порушень

За даними, які навела лікарка, до пандемії поширеність великого депресивного розладу оцінювалася як 2470 випадків на 100 тисяч населення (193 мільйони людей по всьому світі).

Тепер же пандемія додала ще 682 випадки на 100 тисяч людей (плюс 53 мільйони людей) або 27,6%.

При цьому жінки страждають сильніше – зростання майже на 30%, тоді як чоловіки – на 24% частіше.

Схожа ситуація і з тривожним розладом. До пандемії рівень захворюваності становив 3824 діагнозів на 100 тисяч людей (майже 300 мільйонів випадків) і збільшився на 25,6% – до 374 мільйонів випадків по всьому світу.

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