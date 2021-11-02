Здоров'я 24 звернулося до судинного хірурга, флеболога із 11-річним досвідом Ліни Гріншпун, щоб зрозуміти, який саме тромбоз і коли може бути протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу.

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Чим небезпечний венозний тромбоемболізм

Зрозумілою мовою – це згусток крові (тромб), який утворюється у венозній судині. Найчастіше тромби формуються у судинах гомілки, стегна або тазу, але інколи й в інших частинах тіла.

При тромбозі згустки крові можуть потрапляти з вен нижніх кінцівок через кровообіг в праві відділи серця, а далі в легеневі артерії, перекриваючи просвіт великих судин. Тому, тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легеневої артерії – небезпечні та потенційно смертельні медичні стани.

Вакцинація проти коронавірусу і тромбоз

Коронавірус, як хвороба має тромботичні ускладнення, адже він змінює властивості крові, роблячи її більш густою, що може призвести до формування тромбів.

Ліна Гріншпун “ Але захворювання вен нижніх кінцівок не є протипоказанням до вакцинації. Згідно з рекомендаціями МОЗ діагноз тромбоз є протипоказанням до застосування саме векторної вакцини, і це зазначено в інструкції векторної вакцини”.

Векторні вакцини створюються з урахуванням вже вивчених вірусів, у геном яких вбудовують ген, що містить у собі невелику частину геному SARS-CoV-2. Там він збільшує кількість білків, запускає імунну відповідь організму та створює антитіла проти коронавірусу, а тромбоз може виникати через аутоімунну реакцію організму.

При цьому слід розуміти, що є можливість вакцинації іншим типом вакцини. Та при необхідності надати обгрунтовані рекомендації з вибору антикоагулянтної терапії,

– підкреслила лікарка.

Якщо в людини діагностували: тромбоз глибоких вен, тромбоз поверхневих вен (тромбофлебіт), варикозну хворобу та її ускладнення, ПТФС (посттромбофлебітичний синдром та його ускладнення, наприклад, трофічні виразки, ліподерматосклероз) потрібно провести мінімальний діагностичні заходи для нівелювання ризиків:

Check-up – УЗД вен.

Загальний аналіз крові та коагулограма (при необхідності розширити дослідження).

Скоригувати з лікарем отримані дані, якщо в цьому буде необхідність.

Профілактика тромбозів

Найнадійніший спосіб захиститися від тромбу, що загрожує життю, – це дізнатися, чи є ви в групі ризику. Також потрібно бути уважними до свого здоров'я всім, хто має захворювання серцево-судинної системи, які перенесли інсульт або інфаркт, захворювання вен нижніх кінцівок та їхні ускладнення.

Ліна Гріншпун “Якщо мова йде про тромбоз, спричинений ковідом, то хворі, які мають середній чи важкий перебіг коронавірусу, мають здати аналізи: "D-димер" та коагулограмму – спеціальний аналіз, який дозволяє лікарю оцінити ризик тромбоутворення в організмі та демонструє наявність мікрозгустків у крові. Якщо його рівень є високим, то лікар призначає ліки для розрідження крові”.

У випадку генетичної схильності до тромбоутворення та варикозу, пацієнт має вести здоровий спосіб життя, насамперед йому потрібні помірні фізичні навантаження. Крім цього, потрібно вживати достатню кількість води, регулярно робити лабораторні дослідження, проходити УЗД-діагностику, а також їсти більше рослинної їжі. Та пам’ятати, що крім імунізації, потрібно обов’язково дотримуватись протиепідемічних заходів.