Хороша новина в тому, що пандемію COVID-19 можна зупинити й у 2021 році. Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович.

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Вона зауважила, що для того, аби зупинити пандемію у цьому році, людям необхідно докласти спільні зусилля. Вихід з пандемії нині один – вакцинація.

На першому місці (за смертністю – 24 канал) перебуває інфаркт міокарда, але COVID-19 підіймається... Звичайно, кожна країна робить свої розрахунки й аналізи, але треба зрозуміти, що світ зустрівся з дуже серйозною загрозою,

– зазначила вона.

Чи можна вакцинуватися проти коронавірусу з високим рівнем антитіл

Меліта Вуйнович розповіла, що вакцинуватися проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це абсолютно неправда. Попри рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися,

– заявила представниця ВООЗ.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 893 839 мешканців України. 1 893 837 з них отримали першу дозу вакцини.

Натомість 572 298 людей отримали вже 2 ін'єкції. Загалом в країні провели 2 466 135 щеплень.

За минулу добу, 26 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 43 660 людей. 22 328 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 21 332 – другу.

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