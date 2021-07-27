Чи можна відрізнити побічні ефекти вакцинації від симптомів коронавірусу

Як виявилося, 0,78% щеплених навіть не підозрюють про те, що хворіють на коронавірус, тому що не мають симптомів. Вчені з Королівського коледжу Лондона проаналізували відмінності між поширеними побічними ефектами внаслідок щеплення і ранніми симптомами.

Науковці сфокусувалися на чотирьох вакцинах проти коронавірусу, а саме: на мРНК-препаратах Pfizer - BioNTech (BNT162b2) та Moderna (мРНК-1273); вакцині на базі аденовірусного вектора Oxford - AstraZeneca і на одноразовій вакцині Johnson & Johnson.

До теми Як часто в Україні трапляються побічні реакції після вакцинації проти коронавірусу

Найпоширеніші побічні ефекти внаслідок цих препаратів: біль в місці уколу, стомлюваність, головний біль і лихоманка.

Цікаво, що хоча з важким перебігом коронавірусу найчастіше стикаються літні люди, вакцинацію гірше переносять в основному молоді.

Вчені провели обсерваційне дослідження за участю жителів Великої Британії у віці від 16 до 90 років. До вакцинації (з 8 грудня 2020 року по 17 травня 2021-го) у них не було ніяких симптомів коронавірусу.

Результати дослідження:

Понад 1,07 мільйона людей вакцинувалися препаратами від AstraZeneca (713 651) або Pfizer-BioNTech (358 662). 362 770 (33,8%) з них зіткнулися як мінімум з одним симптомом відразу після вакцинації.

Натомість на коронавірус після цього перевірили всього 14,8 тисячі людей, у 150 (1,01%) з яких тест виявився позитивним.

Хоча 11 317 людей, які здали аналіз, не повідомляли про будь-які ознаки хвороби, у 88 з них виявили вірус. Тобто вони навіть не підозрювали, що є носіями інфекції.

Частота деяких симптомів, до прикладу головного та м'язового болю, згодом підвищувалася незалежно від позитивного результату тесту.

А ось чхання і захриплість посилювалися лише у хворих на коронавірус вакцинованих.

У власників негативних тестів були сильніші лихоманка і біль в горлі.

Значущої різниці в стійкості симптомів у людей, які мали позитивний або негативний тест, не виявили.

Автори роботи визнали, що їм не вдалося точно встановити відмінності між побічними ефектами від вакцинації й симптомами, викликаними хворобою. Але дослідження виявило іншу проблему: щеплених рідко тестують на коронавірус, навіть коли їх скарги явно відповідають ознакам хвороби.