Герпес не можливо повністю вилікувати

Якщо герпес потрапив в організм людини, то він вже ніколи не покине його – людина буде довічним носієм вірусу. Однак прояв хвороби найчастіше трапляється у момент ослаблення здоров'я.

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Імунна система, яка зазвичай тримає вірус під контролем, відволікається на важливіші проблеми й вірус починає розмножуватися. Щоб цього не відбувалося, застосовуються сучасні противірусні препарати, зокрема ацикловір. Вони сприяють полегшенню симптомів та зниженню частоти їх появи.

Види герпесу

Для людини характерні такі герпетичні інфекції:

ВПГ (вірус простого герпесу) 1 – збудник простого герпесу (викликає висипання на шкірі скрізь, крім статевих органів).

ВПГ 2 – збудник генітального герпесу.

Вірус зостер, або ВГЛ 3, – вірус вітряної віспи та оперізувального лишаю.

Вірус Епштейна-Барр, чи ВГЛ 4, – збудник інфекційного мононуклеозу.

ЦМВ – збудник цитомегаловірусної інфекції.

ВГЛ 6 – викликає раптову екзантему у дітей та злоякісний "синдром хронічної втоми" у дорослих.

Чому герпес повертається

Активувати вірус простого герпесу можуть такі фактори:

різкий перепад температур (переохолодження/перегрівання);

надмірна інсоляція (перебування на сонці);

стрес (знижує активність специфічних Т-лімфоцитів);

пошкодження шкірних та слизових бар'єрів (наприклад, проведення косметологічних та стоматологічних процедур);

зміна гормонального фону (у жінок рецидиви герпесу часто пов'язані з менструальним циклом);

інфекції (ангіна, ГРВІ, грип та ін.);

імуносупресивна терапія (застосування препаратів, що пригнічують активність імунної системи при аутоімунних захворюваннях).

Групи ризику

До групи ризику входять носії герпетичної інфекції, у кого порушена робота ендокринної системи, є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, дефіцит вітамінів групи B, заліза, цинку, проблеми з насиченням організму киснем. Провокуючим фактором може стати куріння, незбалансоване харчування, а також порушення добового ритму (люди з нічним графіком роботи більше ризикують захворіти на герпес).

Проте для носіїв вірусу простого герпесу є хороша новина, пов'язана з COVID-19. Завдяки явищу вірусної інтерференції герпесвірусна інфекція на активній стадії (наприклад, болячка на губах) може блокувати проникнення в організм коронавірусу.