Чи можна вилікувати герпес
Джерело:ВООЗ
Герпес-віруси – це велика група збудників різноманітних хвороб. Всі герпес-віруси надзвичайно заразні, передаються тільки від людини до людини та мають характерну особливість – здатність довгий час приховано перебувати всередині клітин, очікуючи на зручний момент для розмноження.
Герпес не можливо повністю вилікувати
Якщо герпес потрапив в організм людини, то він вже ніколи не покине його – людина буде довічним носієм вірусу. Однак прояв хвороби найчастіше трапляється у момент ослаблення здоров'я.
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Імунна система, яка зазвичай тримає вірус під контролем, відволікається на важливіші проблеми й вірус починає розмножуватися. Щоб цього не відбувалося, застосовуються сучасні противірусні препарати, зокрема ацикловір. Вони сприяють полегшенню симптомів та зниженню частоти їх появи.
Види герпесу
Для людини характерні такі герпетичні інфекції:
- ВПГ (вірус простого герпесу) 1 – збудник простого герпесу (викликає висипання на шкірі скрізь, крім статевих органів).
- ВПГ 2 – збудник генітального герпесу.
- Вірус зостер, або ВГЛ 3, – вірус вітряної віспи та оперізувального лишаю.
- Вірус Епштейна-Барр, чи ВГЛ 4, – збудник інфекційного мононуклеозу.
- ЦМВ – збудник цитомегаловірусної інфекції.
- ВГЛ 6 – викликає раптову екзантему у дітей та злоякісний "синдром хронічної втоми" у дорослих.
Чому герпес повертається
Активувати вірус простого герпесу можуть такі фактори:
- різкий перепад температур (переохолодження/перегрівання);
- надмірна інсоляція (перебування на сонці);
- стрес (знижує активність специфічних Т-лімфоцитів);
- пошкодження шкірних та слизових бар'єрів (наприклад, проведення косметологічних та стоматологічних процедур);
- зміна гормонального фону (у жінок рецидиви герпесу часто пов'язані з менструальним циклом);
- інфекції (ангіна, ГРВІ, грип та ін.);
- імуносупресивна терапія (застосування препаратів, що пригнічують активність імунної системи при аутоімунних захворюваннях).
Групи ризику
До групи ризику входять носії герпетичної інфекції, у кого порушена робота ендокринної системи, є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, дефіцит вітамінів групи B, заліза, цинку, проблеми з насиченням організму киснем. Провокуючим фактором може стати куріння, незбалансоване харчування, а також порушення добового ритму (люди з нічним графіком роботи більше ризикують захворіти на герпес).
Проте для носіїв вірусу простого герпесу є хороша новина, пов'язана з COVID-19. Завдяки явищу вірусної інтерференції герпесвірусна інфекція на активній стадії (наприклад, болячка на губах) може блокувати проникнення в організм коронавірусу.