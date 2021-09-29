На жаль, поки полікістоз не можна вилікувати, але можна контролювати симптоми. До них відносяться нерегулярні місячні, акне, надлишкове волосся на тілі або підвищений рівень цукру в крові. Що робити, якщо гормональна терапія протипоказана?
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Що відомо про синдром полікістозних яєчників
Це стан, при якому яєчники збільшуються в розмірах і містять багато фолікулів з рідиною. При цьому у жінки порушується менструальний цикл і підвищується рівень чоловічих гормонів в крові.
У нормі, якщо у жінки немає проблем з менструальним циклом, то кожен місяць яєчники виробляють одну яйцеклітину. При синдромі полікістозних яєчників яйцеклітина не розвивається або не звільняє під час овуляції. В результаті виникає порушення менструального циклу, яке може привести до безпліддя і кістам яєчників.
Чому розвивається полікістоз?Вчені точно не знають. Вважається, що на це впливають кілька чинників:
• спадковість;
• гормональний дисбаланс;
• підвищений рівень інсуліну і андрогенів.
Високий рівень інсуліну призводить до того, що яєчники виробляють багато тестостерону і це перешкоджає розвитку фолікулів і нормальної овуляції.
В результаті розвивається інсулінорезистентність – коли клітини організму не реагують на інсулін нормально і його рівень в крові перевищує норму. Інсулінорезистентність також призводить до збільшення ваги, а це може погіршити симптоми, оскільки надлишок жиру змушує організм виробляти ще більше інсуліну.
Крім цього, у жінок з синдромом полікістозних яєчників високий ризик розвитку цукрового діабету другого типу, депресії, апное уві сні, високого кров'яного тиску і високого рівня холестерину в крові, що може призвести до серцевих захворювань та інсульту.
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Як усунути проблеми
Найкраще – отримати індивідуальні рекомендації від гінеколога. Він збере анамнез, визначить протипоказання до препаратів і запропонує методи, щоб зменшити або усунути симптоми. Наприклад, запропонує підтримувати здорову вагу за допомогою низькокалорійної дієти і фізичних вправ, призначить ліки без гормонів або хірургічне лікування.
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Щоб контролювати симптоми полікістозу, потрібно:
- підтримувати здорову вагу – це допоможе знизити рівень інсуліну і андрогенів і відновити овуляцію;
- обмежити споживання вуглеводів, тому що харчування, в якому мало жирів і багато вуглеводів, може підвищити рівень інсуліну. Часто дієтологи рекомендують дотримуватися низкоуглеводной дієти і є складні вуглеводи, які повільніше підвищують рівень цукру в крові;
- підтримувати фізичну активність – вправи допомагають знизити рівень цукру в крові. Якщо при синдромі більше рухатися і регулярно займатися спортом, це допоможе вилікувати або навіть запобігти інсулінорезистентності, контролювати вагу і уникнути розвитку діабету.