На жаль, поки полікістоз не можна вилікувати, але можна контролювати симптоми. До них відносяться нерегулярні місячні, акне, надлишкове волосся на тілі або підвищений рівень цукру в крові. Що робити, якщо гормональна терапія протипоказана?

До теми Вітамін Д для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я

Що відомо про синдром полікістозних яєчників

Це стан, при якому яєчники збільшуються в розмірах і містять багато фолікулів з рідиною. При цьому у жінки порушується менструальний цикл і підвищується рівень чоловічих гормонів в крові.

Увага! Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є найпоширенішою ендокринологічною патологією у жінок репродуктивного віку. СПКЯ вважають однією з основних причин жіночого безпліддя.

У нормі, якщо у жінки немає проблем з менструальним циклом, то кожен місяць яєчники виробляють одну яйцеклітину. При синдромі полікістозних яєчників яйцеклітина не розвивається або не звільняє під час овуляції. В результаті виникає порушення менструального циклу, яке може привести до безпліддя і кістам яєчників.

Чому розвивається полікістоз? Вчені точно не знають. Вважається, що на це впливають кілька чинників:



• спадковість;

• гормональний дисбаланс;

• підвищений рівень інсуліну і андрогенів.

Високий рівень інсуліну призводить до того, що яєчники виробляють багато тестостерону і це перешкоджає розвитку фолікулів і нормальної овуляції.

В результаті розвивається інсулінорезистентність – коли клітини організму не реагують на інсулін нормально і його рівень в крові перевищує норму. Інсулінорезистентність також призводить до збільшення ваги, а це може погіршити симптоми, оскільки надлишок жиру змушує організм виробляти ще більше інсуліну.

Крім цього, у жінок з синдромом полікістозних яєчників високий ризик розвитку цукрового діабету другого типу, депресії, апное уві сні, високого кров'яного тиску і високого рівня холестерину в крові, що може призвести до серцевих захворювань та інсульту.



СПКЯ може призвести до безлічі проблем у жінок / Фото Pexels

Як усунути проблеми

Найкраще – отримати індивідуальні рекомендації від гінеколога. Він збере анамнез, визначить протипоказання до препаратів і запропонує методи, щоб зменшити або усунути симптоми. Наприклад, запропонує підтримувати здорову вагу за допомогою низькокалорійної дієти і фізичних вправ, призначить ліки без гормонів або хірургічне лікування.

Цікаво Вчені з'ясовують, чи можуть вакцини від COVID-19 впливати на менструацію

Щоб контролювати симптоми полікістозу, потрібно: