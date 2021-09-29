Чи можна вилікувати синдром полікістозних яєчників: поради для профілактики

Багато жінок страждає від синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ). Ця недуга несе за собою багато наслідків, якщо вчасно не вдатися до профілактики.

На жаль, поки полікістоз не можна вилікувати, але можна контролювати симптоми. До них відносяться нерегулярні місячні, акне, надлишкове волосся на тілі або підвищений рівень цукру в крові. Що робити, якщо гормональна терапія протипоказана?

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Що відомо про синдром полікістозних яєчників

Це стан, при якому яєчники збільшуються в розмірах і містять багато фолікулів з рідиною. При цьому у жінки порушується менструальний цикл і підвищується рівень чоловічих гормонів в крові.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є найпоширенішою ендокринологічною патологією у жінок репродуктивного віку. СПКЯ вважають однією з основних причин жіночого безпліддя

У нормі, якщо у жінки немає проблем з менструальним циклом, то кожен місяць яєчники виробляють одну яйцеклітину. При синдромі полікістозних яєчників яйцеклітина не розвивається або не звільняє під час овуляції. В результаті виникає порушення менструального циклу, яке може привести до безпліддя і кістам яєчників.

Чому розвивається полікістоз? Вчені точно не знають. Вважається, що на це впливають кілька чинників:



• спадковість;

• гормональний дисбаланс;

• підвищений рівень інсуліну і андрогенів.

Високий рівень інсуліну призводить до того, що яєчники виробляють багато тестостерону і це перешкоджає розвитку фолікулів і нормальної овуляції.

В результаті розвивається інсулінорезистентність – коли клітини організму не реагують на інсулін нормально і його рівень в крові перевищує норму. Інсулінорезистентність також призводить до збільшення ваги, а це може погіршити симптоми, оскільки надлишок жиру змушує організм виробляти ще більше інсуліну.

Крім цього, у жінок з синдромом полікістозних яєчників високий ризик розвитку цукрового діабету другого типу, депресії, апное уві сні, високого кров'яного тиску і високого рівня холестерину в крові, що може призвести до серцевих захворювань та інсульту.



СПКЯ може призвести до безлічі проблем у жінок / Фото Pexels

Як усунути проблеми

Найкраще – отримати індивідуальні рекомендації від гінеколога. Він збере анамнез, визначить протипоказання до препаратів і запропонує методи, щоб зменшити або усунути симптоми. Наприклад, запропонує підтримувати здорову вагу за допомогою низькокалорійної дієти і фізичних вправ, призначить ліки без гормонів або хірургічне лікування.

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Щоб контролювати симптоми полікістозу, потрібно: