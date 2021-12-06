Бджолина отрута

Народні цілителі вважають, що бджолина отрута допомагає при артриті та розсіяному склерозі. Теорія лікувальної дії бджолиної отрути будується на тому, що нібито укуси бджіл викликають запалення, у відповідь на яке в організмі виникає протизапальна реакція.

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Проте, результати досліджень це не підтверджують. До того ж лікування бджолиною отрутою небезпечне через розвиток алергічних реакцій, наприклад анафілактичного шоку, який у тяжких випадках закінчується смертю.

Мед

Якщо випити гарячий чай із лимоном та медом, можливо, це полегшить самопочуття. Як засіб від кашлю мед можна використовувати дорослим і дітям старше одного року, дитині до року давати мед не можна, оскільки він може викликати дитячий ботулізм – рідкісне захворювання шлунково-кишкового тракту.

Маточне молочко

Його використовують у косметології та народній медицині, проте доведеної користі для здоров'я та краси у нього немає. Клінічні дослідження не підтвердили, що маточне молочко корисне для лікування виразки шлунка, панкреатиту, астми та шкірних захворювань.

Прополіс

Він складається з бджолиного воску, деревних смол та ферментів. Вважається, що він вбиває бактерії, віруси та грибки. Вчені проводили клінічні випробування прополісу і виявили, що він дійсно має лікувальний ефект при виразках у роті, герпесі, опіках та діабеті. Проте незрозуміло, чи позитивний ефект залежить від рослинного складу прополісу. Щоб з'ясувати, потрібні додаткові дослідження.

Бджолиний пилок, або перга

Вона містить вітаміни, мінерали, мікроелементи, ферменти та амінокислоти. Були припущення, що вона має протиалергічний ефект, знижує рівень холестерину в крові, захищає печінку від токсинів та лікує остеопороз. На лікувальну дію перги покладали великі надії, проте її користь для людини не підтверджена.

З продуктами бджільництва слід бути обережними, оскільки це сильні алергени. Якщо у вас є симптоми, які турбують вас, краще не займатися самолікуванням, а звернутися до терапевта.