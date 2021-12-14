Чи можна їсти сирі яйця

Якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, то можна спокійно їсти яєчню, пашот або яйця некруто. Ризик отруїтися вищий у дітей, людей з ослабленою імунною відповіддю, вагітних жінок та літніх людей.

Кому не можна їсти сирі яйця

Їм не можна їсти сирі або недоварені яйця – потрібно варити яйця круто або прожарювати доти, доки білок і жовток не стануть твердими. Дітям можна давати варені яйця приблизно із шести місяців.

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Мінімальна безпечна внутрішня температура готових яєць – 71 градус за Цельсієм, для впевненості використовуйте харчовий термометр. Орієнтовна температура яєць пашот – 65 градусів за Цельсієм. Тому, якщо ви в групі ризику і боїтеся отруїтися, краще не їсти цю страву.

На шкаралупі яєць є бактерії, які часто потрапляють на інші продукти, руки, посуд та стільниці. Людина може отруїтися, якщо бактерії з поверхні шкаралупи проникають усередину яйця або з рук потрапляють у рот. Щоб бактерії не поширювалися, важливо дотримуватись правил безпеки при приготуванні страв з яєць.

Як правильно готувати яйця

Щоб уникнути поширення бактерій з яєць, потрібно:

зберігати яйця в оригінальній картонній коробці в холодильнику за температури 4 градуса за Цельсієм або нижче. Якщо яйця домашні – покладіть їх у герметичний контейнер. Важливо стежити за терміном придатності яєць, зазвичай це 28 днів;

тримати яйця подалі від інших продуктів – як у шкаралупі, і після того, як ви їх розкололи;

не бризкати яйцем на інші продукти, стільницю чи посуд;

після контакту з яйцем завжди ретельно мийте руки теплою водою з милом;

ретельно вимити поверхні та посуд теплою водою з миючим засобом після того, як ви готували щось з яєць;

не використовувати яйця з пошкодженою шкаралупою, тому що в них могли потрапити бруд або бактерії.

Діти, люди з ослабленою імунною відповіддю, вагітні жінки та літні – особливо вразливі групи, оскільки у них найчастіше виникають серйозні симптоми харчового отруєння. Крім сирих і недоварених яєць, їм не можна їсти сире тісто, домашній майонез або десерти, які містять сирі яйця, наприклад, тірамісу та шоколадний мус.