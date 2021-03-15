Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус, хоч вже був вакцинований. Пояснюємо, коли так відбувається та чому це не свідчить про погану якість вакцини.

Імунітет після першої дози вакцин

Імунітет після будь-якої вакцини формується не одразу. Організму потрібен час, щоб виробити достатню кількість антитіл. Дослідницький аналіз показав, що ефективність вакцини Covishield виробника AstraZeneca після одноразового введення стандартної дози вакцини з 22 по 90 день після вакцинації становила 76,0%.

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До 22 дні цей показник нижчий. Віктор Ляшко захворів на 13 день, тобто у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Після другої дози ефективність вакцини Covishield збільшується до 81,3%.

Чому потрібно дві дози вакцини

Інформація: BBC

Коли імунна система вперше зустрічає вакцину, вона активує два важливих типи лейкоцитів. Перш за все, це плазматичні В-клітини, які виробляють антитіла.

На жаль, цей тип клітин недовговічний, тому без другої ін'єкції це часто супроводжується швидким скороченням їхньої кількості. Другий тип – це Т-клітини, кожна з них призначена для ідентифікації певного патогену і його знищення. Вони здатні залишатися в організмі десятиліттями, поки не знайдуть свою ціль, а це означає, що імунітет від вакцин або інфекцій іноді може тривати все життя.

Але є один важливий момент, як правило, кількість клітин цього типу до другої зустрічі з інфекцією в вашому організмі є дуже низької. Бустерна доза – це спосіб повторно піддати організм впливу антигенів, щоб ініціювати другу частину імунної відповіді.

При повторному впливі тієї ж вакцини або патогену наявні В-клітини здатні швидко ділитися, що призводить до повторного збільшення кількості антитіл. Друга доза також запускає процес "дозрівання В-клітин", який включає відбір молодих клітин з кращими рецепторами для захоплення того чи іншого патогену. Т-клітини пам'яті також швидко розмножуються.