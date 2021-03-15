Чи можуть люди захворіти на коронавірус після першої дози вакцини

Джерело:24 Канал
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус, хоч вже був вакцинований. Пояснюємо, коли так відбувається та чому це не свідчить про погану якість вакцини.
Імунітет після будь-якої вакцини формується не одразу. Організму потрібен час, щоб виробити достатню кількість антитіл. Дослідницький аналіз показав, що ефективність вакцини Covishield виробника AstraZeneca після одноразового введення стандартної дози вакцини з 22 по 90 день після вакцинації становила 76,0%.
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До 22 дні цей показник нижчий. Віктор Ляшко захворів на 13 день, тобто у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.
Після другої дози ефективність вакцини Covishield збільшується до 81,3%.
Інформація: BBC
Коли імунна система вперше зустрічає вакцину, вона активує два важливих типи лейкоцитів. Перш за все, це плазматичні В-клітини, які виробляють антитіла.
На жаль, цей тип клітин недовговічний, тому без другої ін'єкції це часто супроводжується швидким скороченням їхньої кількості. Другий тип – це Т-клітини, кожна з них призначена для ідентифікації певного патогену і його знищення. Вони здатні залишатися в організмі десятиліттями, поки не знайдуть свою ціль, а це означає, що імунітет від вакцин або інфекцій іноді може тривати все життя.
Але є один важливий момент, як правило, кількість клітин цього типу до другої зустрічі з інфекцією в вашому організмі є дуже низької. Бустерна доза – це спосіб повторно піддати організм впливу антигенів, щоб ініціювати другу частину імунної відповіді.
При повторному впливі тієї ж вакцини або патогену наявні В-клітини здатні швидко ділитися, що призводить до повторного збільшення кількості антитіл. Друга доза також запускає процес "дозрівання В-клітин", який включає відбір молодих клітин з кращими рецепторами для захоплення того чи іншого патогену. Т-клітини пам'яті також швидко розмножуються.