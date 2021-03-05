Нещодавно у двох людей одночасно виявили 2 різних варіантів SARS-CoV-2. Тобто, одночасно захворіти на різні штами коронавірусу таки можливо.

Перехресні інфікування коронавірусом

Лікарі відзначили, що це ніяк не вплинуло на тяжкість хвороби пацієнтів, і обидва одужали без госпіталізації та розвитку ускладнень.

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Деталі клінічних випадків

Хоча це один з небагатьох таких випадків, зареєстрованих з SARS-CoV-2, а дослідження ще не опубліковано в науковому журналі, – вчені відзначили, що інфікування декількома штамами інших респіраторних вірусів, зокрема таких як грип – можливе.

Водночас досі не зрозуміло, як ці віруси можуть взаємодіяти з інфікованою людиною і чи може це стати причиною розвитку інших мутації та варіантів коронавірусу.

Що відомо про мутації SARS-CoV-2

Віруси постійно мутують і створюють нові варіанти з кожним циклом реплікації. Більшість цих мутацій не чинять значного впливу на вірус. Але ті, які дають вірусу переваги, наприклад, збільшуючи його здатність відтворюватися або ухилятися від імунної системи, викликають занепокоєння і вимагають ретельного спостереження.

Особливості мутацій – принцип дії РНК-віруси, такі як грип і гепатит С, генерують відносно велику кількість помилок при кожній реплікації. Це створює "квазівиди" вірусної популяції, кожен з яких має пов’язані, але неідентичні послідовності. Втім, у порівнянні з іншими РНК-вірусами, коронавіруси мають ничжу частоту мутацій.

Що означає ймовірність подвійного інфікування

Той факт, що вчені підтвердили інфікування відразу декількома варіантами коронавірусу людини може бути результатом спільної інфекції різними варіантами або появою мутацій у пацієнта після первинного зараження.

Важливо! Коронавіруси мають здатність до змін у своїй генетичній послідовності. Коли 2 віруси заражають одну і ту ж клітину, вони можуть обмінювати великі частини своїх геномів один з одним і створювати абсолютно нові послідовності.

Відмінності геному коронавірусів від грипу

Нові варіанти грипу генеруються за допомогою аналогічного механізму, так званого "перегрупування".

Геном вірусу грипу, на відміну від коронавірусу, складається з восьми сегментів або ланцюгів РНК.

Коли 2-ва віруси заражають одну і ту ж клітину, ці сегменти змішуються і зіставляються, створюючи віруси з нової комбінації генів.

Чи небезпечне перехресне інфікування

У разі коронавірусів, які містять тільки один ланцюг РНК в кожній вірусній частинці, рекомбінація може відбуватися тільки між ланцюгами РНК, отриманими з одного або декількох вірусів в одній і тій же клітині.

Докази рекомбінації були виявлені як в лабораторії, так і у пацієнта, інфікованого SARS-CoV-2, що дозволяє припустити, що це може привести до створення нових варіантів. Фактично, передбачається, що здатність SARS-CoV-2 інфікувати клітини людини виникла в результаті рекомбінації білка-шипа між спорідненими коронавірусами тварин.

Важливо відзначити, що навіть якщо людина заражена декількома варіантами, якщо вони відтворюються в різних частинах тіла, вони не будуть взаємодіяти один з одним.