Чи можна заразитися 2 штамами коронавірусу одночасно: нові дані та розшифрування геному

Нещодавно у двох людей одночасно виявили 2 різних варіантів SARS-CoV-2. Тобто, одночасно захворіти на різні штами коронавірусу таки можливо.
Лікарі відзначили, що це ніяк не вплинуло на тяжкість хвороби пацієнтів, і обидва одужали без госпіталізації та розвитку ускладнень.
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Хоча це один з небагатьох таких випадків, зареєстрованих з SARS-CoV-2, а дослідження ще не опубліковано в науковому журналі, – вчені відзначили, що інфікування декількома штамами інших респіраторних вірусів, зокрема таких як грип – можливе.
Водночас досі не зрозуміло, як ці віруси можуть взаємодіяти з інфікованою людиною і чи може це стати причиною розвитку інших мутації та варіантів коронавірусу.
Віруси постійно мутують і створюють нові варіанти з кожним циклом реплікації. Більшість цих мутацій не чинять значного впливу на вірус. Але ті, які дають вірусу переваги, наприклад, збільшуючи його здатність відтворюватися або ухилятися від імунної системи, викликають занепокоєння і вимагають ретельного спостереження.
РНК-віруси, такі як грип і гепатит С, генерують відносно велику кількість помилок при кожній реплікації.
Це створює "квазівиди" вірусної популяції, кожен з яких має пов’язані, але неідентичні послідовності.
Втім, у порівнянні з іншими РНК-вірусами, коронавіруси мають ничжу частоту мутацій.
Той факт, що вчені підтвердили інфікування відразу декількома варіантами коронавірусу людини може бути результатом спільної інфекції різними варіантами або появою мутацій у пацієнта після первинного зараження.Важливо! Коронавіруси мають здатність до змін у своїй генетичній послідовності. Коли 2 віруси заражають одну і ту ж клітину, вони можуть обмінювати великі частини своїх геномів один з одним і створювати абсолютно нові послідовності.
Відмінності геному коронавірусів від грипу
У разі коронавірусів, які містять тільки один ланцюг РНК в кожній вірусній частинці, рекомбінація може відбуватися тільки між ланцюгами РНК, отриманими з одного або декількох вірусів в одній і тій же клітині.
Докази рекомбінації були виявлені як в лабораторії, так і у пацієнта, інфікованого SARS-CoV-2, що дозволяє припустити, що це може привести до створення нових варіантів. Фактично, передбачається, що здатність SARS-CoV-2 інфікувати клітини людини виникла в результаті рекомбінації білка-шипа між спорідненими коронавірусами тварин.Важливо відзначити, що навіть якщо людина заражена декількома варіантами, якщо вони відтворюються в різних частинах тіла, вони не будуть взаємодіяти один з одним.