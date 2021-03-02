Чи можна заразитися коронавірусом через вакцину

Інфекціоністка Ольга Кобевко пояснила, що вакциною проти коронавірусу не можна інфікуватись, адже у м’язі вірус не зможе існувати.

Також Ольга Кобевко пояснила, що вакциною не можна інфікуватись на коронавірус, бо вона не містить живого вірусу.

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"У м’язі коронавірус не зможе існувати, бо це не його середовище. Тому вірус для нас буде безпечним у цьому плані, і ми не можемо інфікуватись внаслідок вакцинації", – зазначила вона.

Крім того, інфекціоністка звернулася до тих, хто вже перехворів коронавірус.

Не будьте такими безтурботними, бо легкий перебіг дає найслабший імунітет, імунітет у крові залишається від 3 до 6 місяців і невідомо, у який момент імунітет почне критично знижуватися. Наявність імунітету також не передбачає 100% гарантію того, що людина не може бути інфікована повторно,

– заявила лікарка.

Додамо, місяць раніше президент Володимир Зеленський анонсував скасування коронавірусних обмежень для українців, які пройдуть вакцинацію від коронавірусу, або ж які вже перехворіли. Однак про які самі обмеження йде мова та коли це станеться наразі невідомо. "Ми будемо як держава, і ми це у принципі вже майже розробили, скасовувати будь-які заборони - особливо для людей, які вакцинуються чи перехворіли на ковід. І це правильно, тому що ми не можемо постійно бути у напруженому форматі обмежень", – сказав президент.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу