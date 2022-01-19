Чи можна займатись спортом, коли хворієш

Існує міф, що потрібно пропотіти, щоб швидше одужати. Організм і справді підвищує температуру тіла, щоб захиститися від вірусів, але додатково прогрівати себе не потрібно: організм сам нагріє нас до потрібної температури.

Самі собою заняття спортом при застуді можуть бути корисними. Легка або помірна фізична активність допомагає відчути себе краще, наприклад, тимчасово полегшити закладеність носа. Але важкі фізичні навантаження під час підвищеної температури – зроблять лише гірше.

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Коли можна займатись спортом

Є правило, яке допоможе зрозуміти, чи можна займатися спортом, коли хворієш. Воно називається "перевірка шиї". Якщо симптоми проявляються вище шиї, наприклад, є нежить, закладеність носа, чхання або невеликий біль у горлі, займатися спортом можна.

Коли краще полежати

Симптоми, які виникають нижче шиї – привід скасувати тренування. Не можна займатися при важкості в грудній клітині, високій температурі, кашлі, втомі, болю в м'язах та розладі шлунка.

Як займатись спортом, коли хворієш

Навіть якщо симптоми хвороби не приносять значного дискомфорту і проявляються вище шиї, інтенсивність занять краще зменшити. Наприклад, піти на прогулянку, а не на пробіжку, виконати один підхід вправ у спортзалі замість п'яти, займатись не годину, а пів години.