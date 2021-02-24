Чи можна займатись спортом при захворюваннях суглобів

Американські вчені порівняли ефект інтенсивних і помірних вправ при колінному остеоартриті. Автори дослідження визнали, що результат виявився дещо несподіваним.

Остеоартрит – одна з найважливіших причин інвалідності. У всьому світі від остеоартриту колінного або тазостегнового суглоба страждає понад 250 мільйонів осіб.

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Силові вправи часто рекомендуються пацієнтам з колінним остеоартритом і болем в колінах. Коли м'язи стають сильнішими, біль може менше відчуватися, відповідно поліпшується психологічний стан. Дослідження на тваринах показували, що зміцнення м'язів сприяють підтримці цілісності хрящів і ослаблення навантаження на суглоб під час ходьби.

Остеоартрит – що це? Остеоартрит – це форма артриту, захворювання суглобів, яке виникає внаслідок "зношення" хрящової тканини суглобів. Тобто, при остеоартриті хрящ, який вкриває кінці кісток у суглобах, руйнується і стоншується. Адже при здоровому стані суглобів, тканина хряща тверда та слизька, що забезпечує рухи в суглобі без тертя. При наявності остеоартриту поверхня хряща стає шершавою.

Нове дослідження

Американські вчені вирішили розібратися, які силові вправи дійсно корисні. У новому дослідженні взяли участь 377 осіб, за ними спостерігали протягом 18 місяців. Частина з них робила інтенсивні силові вправи для ніг, інші йшли помірною програмою силових тренувань, третя просто підтримувала здоровий спосіб життя (її учасники отримали поради по харчуванню, догляду за ногами, лікування і режиму дня).

Учасники дослідження виконували шість видів вправ для ніг три рази в тиждень. Інтенсивність визначалася індивідуально для кожного – виходячи з рівня фізичного розвитку.

Вправи не полегшують стан хворих на остеоартрит

Науковці чекали, що найбільше полегшення болю в суглобах буде у людей, які займалися інтенсивно. Однак результати виявилися приблизно однаковими у всіх трьох групах: всі учасники повідомили про невелике полегшення болю.

Вчені припускають, що в групі людей, які не виконували силових вправ, це обумовлено як плацебо-ефектом, так і просто випадковим спонтанним полегшенням болю.

Автори дослідження прийшли до висновку, що інтенсивні силові вправи не потрібні пацієнтам з колінним остеоартритом – перевагу варто віддавати помірним вправам.