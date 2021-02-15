Чи можна зламати статевий член
Перелом статевого члена трапляється рідко. Точної статистики немає, тому що чоловіки соромляться звертатися до хірурга. Однак це серйозна травма, яка вимагає невідкладної допомоги.
Джерело:Mayo Clinic
Симптоми перелому статевого члена
- раптовий біль в статевому члені;
- клацання або тріск;
- швидка втрата ерекції;
- набряк стовбура статевого члена;
- зміна кольору стовбура через кровотечу під шкірою – пеніс порівнюють з баклажаном через темні синці;
- іноді пошкоджується уретра – трубка, по якій виводиться сеча; з неї може витікати кров.
Коли може зламатися статевий член
У пенісі немає кісток. Під час ерекції статевий член наповнюється кров'ю, яка заповнює два циліндри – кавернозні тіла. Якщо пеніс в ерегованому стані раптово або з силою згинається, це може привести до розриву зовнішньої оболонки циліндрів - і відбувається перелом. Кров з циліндрів виливається всередину статевого члена, і це викликає болючий набряк.
Кілька причин перелому статевого члена:
- під час сексу – може трапитися в будь-якому положенні. Найчастіше перелом відбувається, коли ерегований пеніс чоловіка вислизає з партнерки або партнера і сильно згинається;
- агресивна мастурбація;
- коли людина перевертається в ліжку або падає на ерегований пеніс;
- такаандана – чоловік згинає статевий орган, щоб припинити ерекцію.
Що робити
Перелом статевого члена – невідкладна урологічна ситуація, вона може назавжди вплинути на статеву функцію і сечовипускання. Якщо чоловік підозрює, що у нього зламаний статевий член, не варто соромитися і думати, що пройде саме, – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
Чим швидше чоловік звернеться до хірурга, тим вище ймовірність, що він повністю одужає. Британська асоціація урологічних хірургів рекомендує робити операцію в перші 24 години.
Якщо швидко не звернутися за допомогою, є ризик, що на місці перелому сформується рубцева тканина і це ускладнить відновлення. Тоді пацієнтам доведеться приймати препарати для ерекції.
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