Чи можна зламати статевий член

Джерело:Mayo Clinic
Перелом статевого члена трапляється рідко. Точної статистики немає, тому що чоловіки соромляться звертатися до хірурга. Однак це серйозна травма, яка вимагає невідкладної допомоги.
У пенісі немає кісток. Під час ерекції статевий член наповнюється кров'ю, яка заповнює два циліндри – кавернозні тіла. Якщо пеніс в ерегованому стані раптово або з силою згинається, це може привести до розриву зовнішньої оболонки циліндрів - і відбувається перелом. Кров з циліндрів виливається всередину статевого члена, і це викликає болючий набряк.
Кілька причин перелому статевого члена:
Перелом статевого члена – невідкладна урологічна ситуація, вона може назавжди вплинути на статеву функцію і сечовипускання. Якщо чоловік підозрює, що у нього зламаний статевий член, не варто соромитися і думати, що пройде саме, – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
Чим швидше чоловік звернеться до хірурга, тим вище ймовірність, що він повністю одужає. Британська асоціація урологічних хірургів рекомендує робити операцію в перші 24 години.
Якщо швидко не звернутися за допомогою, є ризик, що на місці перелому сформується рубцева тканина і це ускладнить відновлення. Тоді пацієнтам доведеться приймати препарати для ерекції.