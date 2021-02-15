Чи можна зламати статевий член

Перелом статевого члена трапляється рідко. Точної статистики немає, тому що чоловіки соромляться звертатися до хірурга. Однак це серйозна травма, яка вимагає невідкладної допомоги.

Симптоми перелому статевого члена

раптовий біль в статевому члені;

клацання або тріск;

швидка втрата ерекції;

набряк стовбура статевого члена;

зміна кольору стовбура через кровотечу під шкірою – пеніс порівнюють з баклажаном через темні синці;

іноді пошкоджується уретра – трубка, по якій виводиться сеча; з неї може витікати кров.

Коли може зламатися статевий член

У пенісі немає кісток. Під час ерекції статевий член наповнюється кров'ю, яка заповнює два циліндри – кавернозні тіла. Якщо пеніс в ерегованому стані раптово або з силою згинається, це може привести до розриву зовнішньої оболонки циліндрів - і відбувається перелом. Кров з циліндрів виливається всередину статевого члена, і це викликає болючий набряк.

Кілька причин перелому статевого члена:

під час сексу – може трапитися в будь-якому положенні. Найчастіше перелом відбувається, коли ерегований пеніс чоловіка вислизає з партнерки або партнера і сильно згинається;

агресивна мастурбація;

коли людина перевертається в ліжку або падає на ерегований пеніс;

такаандана – чоловік згинає статевий орган, щоб припинити ерекцію.

Що робити

Перелом статевого члена – невідкладна урологічна ситуація, вона може назавжди вплинути на статеву функцію і сечовипускання. Якщо чоловік підозрює, що у нього зламаний статевий член, не варто соромитися і думати, що пройде саме, – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Чим швидше чоловік звернеться до хірурга, тим вище ймовірність, що він повністю одужає. Британська асоціація урологічних хірургів рекомендує робити операцію в перші 24 години.

Якщо швидко не звернутися за допомогою, є ризик, що на місці перелому сформується рубцева тканина і це ускладнить відновлення. Тоді пацієнтам доведеться приймати препарати для ерекції.