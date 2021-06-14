Чи можна зробити COVID-щеплення у Центрі вакцинації без прописки

У вихідні дні в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де щеплення проти хвороби може зробити кожен охочий віком від 18 років. Для цього необхідно лише записатися.

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що у першу чергу на вакцинацію запрошують людей похилого віку. Але насправді щеплення може отримати кожен.

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У центрах масової вакцинації прищеплюють людей, які раніше записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в застосунку або на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Пріоритет віддається людям похилого віку,

– пояснили в МОЗ.

Зауважимо, що впродовж минулих вихідних 12 – 13 червня Центри масової вакцинації працювали у 16 регіонах України. За цей період проти хвороби там вакцинували 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю.

Цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації:

Джерело: МОЗ

13 центрів у Дніпропетровській області,

8 – у Львівській області,

7 – в Одеській області,

5 – у Полтавській області,

3 – в Херсонській області,

2 – в Київській області,

2 – в Чернівецькій області,

2 – у Хмельницькій області

А також по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в місті Києві.

Де зробили найбільше щеплень

Найбільше щеплень за два дні провели в Києві на базі Міжнародного виставкового центру (6 410), у Дніпрі в 12 центрах (3 145) та у Львові у 3 центрах (2 968).